Facebook verlaagt bitrate van video's in Europa ter voorkoming netwerkcongestie

In navolging van streamingdiensten Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+ en Netflix verlaagt ook Facebook de kwaliteit van de video's op zijn gelijknamige platform en Instagram. Het bedrijf doet dit om potentiële problemen in de netwerken te voorkomen.

Op Twitter meldt Facebook-medewerker Alexandru Voica dat zijn bedrijf tijdelijk de bitrate van video's in Europa verlaagt, om 'potentiële netwerkcongestie tijdens de covid-19-crisis te verlichten'. Hoe lang die maatregel van kracht blijft is onbekend. De stap van Facebook kan leiden tot een wat lagere beeldkwaliteit van de video's.

Met deze maatregel volgt Facebook een eerdere oproep van de Europese Commissie. De EU-Commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, riep Netflix onlangs op om bijvoorbeeld in sd in plaats van hd te gaan streamen, wat moet leiden tot een minder hoge druk op de netwerken. Netflix heeft dit al doorgevoerd, wat een daling van de dataconsumptie van 25 procent moet opleveren. Ook Disney+, Amazon en Apple hebben vergelijkbare maatregelen in Europa doorgevoerd.

Verschillende providers zetten overigens vraagtekens bij de noodzaak van deze maatregelen. Zo lieten KPN en VodafoneZiggo al weten dat het weliswaar heel wat drukker is op de netwerken, maar dat er nog voldoende capaciteit is. In het Verenigd Koninkrijk gaf British Telecom aan 'genoeg ruimte' te hebben en dat de additionele druk op het netwerk binnen beheersbare grenzen blijft, schrijft de BBC.