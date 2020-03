Lilium haalt 224 miljoen euro op voor ontwikkeling elektrische luchttaxi

De Duitse start-up Lilium heeft tijdens een interne investeringsronde ruim 224 miljoen euro opgehaald. Het bedrijf wil een verticaal opstijgende, elektrische luchttaxi op de markt brengen en heeft al meerdere testvluchten achter de rug.

Het in het Duitse München gevestigde Lilium meldt dat er meer dan 224 miljoen is opgehaald, waarmee totale hoeveelheid geld die tot nu toe is opgehaald op zo'n 317 miljoen euro uitkomt. De recente investeringsronde werd geleid door het Chinese Tencent, in samenwerking met andere investeerders als Atomico, Freigeist en LGT.

Volgens het in 2015 opgerichte Lilium wordt de som geld aangewend om de ontwikkeling van de Lilium Jet verder te kunnen ontwikkelen. Ook worden de investeringen ingezet voor de voorbereidingen om het vliegtuig in serieproductie te kunnen nemen. Lilium ontwikkelt en maakt het vliegtuig, maar is ook van plan om het toestel te gebruiken voor een eigen regionale taxiservice, die begin 2025 moet aanvangen in meerdere regio's in de wereld.

Eind vorig jaar toonde Lilium beelden van een volledige testvlucht. Tijdens die succesvolle vlucht is onder meer de capaciteit om verticaal op te stijgen en te landen gedemonstreerd en bij een latere vlucht heeft het vliegtuig al een snelheid van 100km/u gehaald. De Lilium Jet moet uiteindelijk in staat zijn om vijf personen over een afstand van 300km te vervoeren in zestig minuten. Er zal nog wel een piloot aanwezig zijn, zodat er maximaal vier passagiers mee kunnen.

De Lilium Jet wordt aangedreven door 36 elektrische motoren op zijn vleugels. Het bedrijf omschrijft de motoren als 'ducted fans'. Het zijn geheel elektrische motoren die lucht naar buiten blazen, zodat er een kracht komt te staan op het toestel in tegenovergestelde richting. Omdat de motoren kunnen kantelen, is na het verticale opstijgen ook horizontaal vliegen mogelijk.