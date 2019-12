Lilium toont beelden van volledige testvlucht met zijn elektrische luchttaxi

De Duitse start-up Lilium heeft in oktober een testvlucht uitgevoerd met zijn Lilium Jet en het bedrijft heeft nu beelden van de volledig testvlucht vrijgegeven. De Lilium Jet is een vliegende taxi voor vijf personen die wordt aangedreven door 36 elektrische motoren.

De testvlucht is uitgevoerd op 1 oktober, waarmee de eerste testfase is afgerond. Lilium meldt dat de testvlucht ongeveer drie minuten duurde en dat tijdens het vliegen vooral de controleerbaarheid is getest. Ook is er gekeken naar hoe de drone zich gedroeg tijdens de steile bochten. Tijdens de testvlucht heeft het vliegtuig een acht-figuur gemaakt en ook is de capaciteit om verticaal op te stijgen en te landen gedemonstreerd. Ook is de overgang van verticaal opstijgen naar horizontaal snelheid maken zichtbaar, wat volgens het bedrijf een erg grote uitdaging is. Bij de testvlucht is een snelheid van 65km/u gehaald, al is tijdens een recentere vlucht al een snelheid van 100km/u bereikt.

Het in München gevestigde Lilium slaagde er in mei al in om het toestel succesvol op te laten stijgen en weer te laten landen. Het is de bedoeling dat de Lilium Jet vanaf 2025 wordt ingezet als luchttaxi en maximaal vijf personen kan vervoeren over een afstand van 300km, wat zo'n zestig minuten in beslag zou moeten nemen. Dat betekent een snelheid van 300km/u. Overigens zal er bij een commerciële inzet een piloot aan boord zijn, zodat er maximaal vier passagiers mee kunnen.

Hiervoor is de Lilium Jet uitgerust met 36 elektrische motoren op zijn vleugels, die Lilium aanduidt als 'ducted fans'. Deze geheel elektrische motoren blazen lucht naar buiten, zodat er een kracht komt te staan op het toestel in tegenovergestelde richting. Deze motoren kunnen kantelen, zodat het toestel na het verticale opstijgen ook horizontaal kan vliegen. Volgens Lilium zijn deze motoren relatief stil; door hun ontwerp wordt het lawaai als het ware gevangen en weggenomen voordat het de motor verlaat. Ze zouden ook weinig trillingen veroorzaken, zodat de vlucht comfortabel voor passagiers zal zijn.