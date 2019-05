Elektrische luchttaxi van start-up Lilium stijgt op en landt succesvol in test

De Duitse start-up Lilium heeft een succesvolle eerste testvlucht uitgevoerd met zijn Lilium Jet, een elektrisch aangedreven vliegende taxi. De fabrikant hoopt het toestel, dat plaats biedt aan vijf personen, tegen 2025 commercieel te kunnen inzetten in meerdere steden.

Het bedrijf uit München voerde al vaker testvluchten uit met kleinere uitvoeringen van de Lilium Jet, maar dit keer ging het volgens The Verge voor het eerst om een exemplaar op ware grootte. In een video is te zien hoe het toestel verticaal opstijgt, zoals een helikopter, en daarna weer veilig landt. Nog geen echte 'testvlucht' dus, maar wel een cruciaal moment voor de verdere ontwikkeling van de vliegende taxi, zo stellen de makers in het filmpje.

De Lilium Jet wordt aangedreven door 36 elektrische jetmotoren in de vleugels. Nadat het toestel verticaal is opgestegen, kunnen de motoren kantelen, zodat de Jet zich ook horizontaal kan voortbewegen. Een staartvlak, propellers of een roer, zoals bij een klassiek vliegtuig, komen er niet aan te pas. Het finale model van de Lilium Jet krijgt volgens de Duitse ontwikkelaar een bereik van 300 kilometer en een topsnelheid van 300km/u.

De vliegende taxi beschikt over vijf zitplaatsen, waarvan vier voor passagiers. Want hoewel de testvlucht werd uitgevoerd zonder piloot, wil Lilium in de toekomst – in tegenstelling tot sommige concurrenten – wel degelijk vliegen met een piloot aan boord. Het Duitse bedrijf kiest daarvoor, omdat het de goedkeuring van de vliegende taxi zou bespoedigen. Lilium heeft daarvoor intussen een aanvraag ingediend bij het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en wil binnenkort hetzelfde doen bij diens Amerikaanse tegenhanger, de US Federal Aviation Administration.

De bedoeling is dat reizigers in de toekomst via een app een vliegende taxi van Lilium kunnen bestellen. Een woordvoerder van het bedrijf noemde een prijs van 70 dollar voor een vlucht van Manhattan naar JFK International Airport, die minder dan tien minuten in beslag zou nemen.

Een van de grootste uitdagingen bij elektrisch vliegen is de zogeheten power-to-weight ratio. De accu’s van nu hebben meestal niet genoeg energie aan boord om dit soort toestellen van de grond te krijgen. Ter illustratie: een straalmotor op klassieke brandstof levert momenteel nog zo’n 43 keer meer energie dan een accusysteem met hetzelfde gewicht.