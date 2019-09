Volocopter haalt 50 miljoen op om binnen drie jaar luchttaxi te commercialiseren

Volocopter heeft in een financieringsronde 50 miljoen euro opgehaald voor de ontwikkeling van zijn VoloCity-luchttaxi. Met het geld wil het bedrijf de luchttaxi binnen drie jaar commercialiseren. Tot de investeerders behoort ook Geely, het moederbedrijf van onder meer Volvo en Lotus.

De belangrijkste nieuwe geldschieter van de Duitse urban air mobility-pionier Volocopter is de Zhejiang Geely Holding Group, een Chinees bedrijf met belangen in de auto-industrie, en onder meer eigenaar van de merken Volvo, Polestar en Lotus. De bedrijven laten weten dat ze samen een nieuwe joint venture hebben opgericht om de elektrisch aangedreven luchttaxi’s in China te introduceren.

Met de nieuwe financiële steun denkt Volocopter zijn VoloCity-luchttaxi binnen drie jaar te kunnen commercialiseren. De zogeheten evtol, wat staat voor electrically powered vertical take-off and landing aircraft, voerde eind augustus een geslaagde bemande testvlucht uit op de luchthaven van Helsinki, waarbij de VoloCity in het systeem van de luchtverkeersleiding werd geïntegreerd. Eind oktober zal het bedrijf zijn landingsinfrastructuur voor luchttaxi’s voorstellen, tijdens het ITS World Congress over 'smart mobility' in Singapore.

Volocopter heeft met verschillende financieringsrondes inmiddels een kapitaal van 85 miljoen euro opgehaald. Eerder investeerden ook Intel en Daimler al geld in het bedrijf. Ongeveer 35 miljoen werd besteed aan de ontwikkeling van de eerste twee generaties Volocopter-toestellen, die intussen een licentie hebben gekregen voor bemande en onbemande vluchten. Het Duitse bedrijf voert nog gesprekken met andere potentiële investeerders voor een bijkomende financiële injectie later dit jaar.