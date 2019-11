Volocopter ontwikkelt transportdrone die 200 kilogram kan tillen

De Duitse dronefabrikant Volocopter heeft de VoloDrone aangekondigd. Dit is een variant van zijn eerder ontwikkelde luchttaxi die speciaal aangepast is om zware lasten tot tweehonderd kilogram te kunnen vervoeren.

De VoloDrone heeft een bereik van veertig kilometer. De maker denkt niet alleen aan toepassingen voor logistiek, zoals het dragen van grote pakketten en andere lasten, maar ook voor de agrarische sector. Zo noemt het bedrijf het voorbeeld om gewassen te kunnen besproeien. Daarvoor kunnen speciale onderdelen onder de VoloDrone gemonteerd worden. Verder zou de grote drone voor noodsituaties ingezet kunnen worden, om snel hulpgoederen te bezorgen.

De VoloDrone is een onbemande variant van de Volocopter. Dat is een zogeheten evtol, of electrically powered vertical take-off and landing aircraft, die eind augustus een geslaagde bemande testvlucht uitvoerde en als luchttaxi ingezet moet kunnen worden. Net als dat model heeft de VoloDrone achttien rotoren die op een stellage 9,2 meter breed zijn geplaatst. De drone is 2,3 meter hoog, wordt aangedreven door lithium-ionaccu's.

Volocopter is momenteel aan het testen met klanten en heeft de eerste testvluchten voor praktijkscenario's uitgevoerd. Het transportmiddel moet 'binnenkort' beschikbaar komen. Binnen zo'n vijf jaar hoopt de fabrikant het model op enige schaal te kunnen produceren.