Volocopter heeft in Dubai eerste testvlucht met autonome luchttaxi uitgevoerd

De autoriteiten van Dubai hebben bekendgemaakt dat een autonoom vliegende luchttaxi van het Duitse bedrijf Volocopter op maandag voor het eerst een testvlucht heeft gemaakt. Het toestel heet de Autonomous Air Taxi en zal op den duur maximaal twee passagiers vervoeren.

De testvlucht, die plaatsvond zonder passagiers, is volgens de overheid succesvol verlopen. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste bemande testvluchten plaatsvinden en wanneer het toestel in gebruik wordt genomen. Het traject van het uitvoeren van testvluchten, het doorlopen van de certificatieprocedure en het aanwijzen van luchtroutes en start- en landingsplekken, zal ongeveer vijf jaar duren. Daarbij wordt de drone onder meer getest om te kijken of de technologie bestand is tegen het extreme klimaat in Dubai.

De Autonomous Air Taxi heeft in totaal 18 kleine rotors, die zich in een cirkelvormig netwerk boven de cabine bevinden. Elke rotor heeft een volledig onafhankelijk aandrijving, wat de veiligheid zou moeten verhogen. De luchttaxi haalt een snelheid van maximaal 100km/u, kan uiterlijk een half uur in de lucht blijven en een afstand van 27 kilometer overbruggen. Voor de elektrische aandrijving van de rotors heeft de helikopter negen onafhankelijk van elkaar opererende accu's. Mocht er toch iets misgaan, dan heeft het toestel een noodparachute. Het toestel kan geheel autonoom naar een bestemming vliegen; een vliegbrevet is niet nodig.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de emir van Dubai, liet vorig jaar weten dat hij wil dat in 2030 ongeveer 25 procent van al het passagiersvervoer in de stad Dubai wordt uitgevoerd door autonoom opererende voertuigen. Om dat doel te bereiken is onder meer al een overeenkomst gesloten met EasyMile, de Franse maker van de EZ10, een elektrische shuttlebus voor tien personen die zonder bestuurder zal rijden.