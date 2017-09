Wetenschappers maken identificatiesysteem dat werkt via meten van het hart

Wetenschappers van de Amerikaanse University at Buffalo, hebben een systeem ontwikkeld dat gebruikers kan identificeren en laten inloggen via het meten van het hart en de hartslag. Het kan een alternatief worden voor biometrische identificatiemethodes die de vingerafdruk of het oog scannen.

Het systeem dat de onderzoekers hebben ontwikkeld, maakt gebruik van een Doppler-radar die continu de hartslag en het hart meet, zodat ook na het initiële inlogmoment wordt gecontroleerd of het nog steeds de geautoriseerde gebruiker is die bijvoorbeeld achter de computer zit. Volgens de wetenschappers is dit systeem veilig en in potentie effectiever dan het gebruik van wachtwoorden of biometrische identificatie.

Bij het systeem gaat het niet alleen om het meten van de hartslag. Ook de geometrie van het hart, de vorm, de grootte en hoe het beweegt zijn factoren die worden gemeten en uiteindelijk worden gebruikt om iemand te laten inloggen. Volgens de onderzoekers zijn er nog nooit twee mensen gevonden met identieke harten, en in principe verandert iemands hart ook niet. Daardoor is het geschikt om te dienen als biometrisch identificatiemiddel.

Volgens de onderzoekers heeft het systeem ongeveer 8 seconden nodig om het hart te scannen, waarna een monitor voortdurend het hart kan herkennen. De signaalsterkte van de radar is een stuk minder hoog dan die van wifi-routers, waardoor het systeem geen risico zou vormen voor de gezondheid. Het systeem zou net zo veilig zijn als wifi-apparaten.

Een belangrijk voordeel van dit systeem is het feit dat het gaat om een passieve identificatiemethode, waarbij er geen contact nodig is of de gebruiker zijn oog hoeft te laten scannen. Een ander voordeel ten opzichte van andere biometrische identificatiesystemen is dat het controleren continu gebeurd, en niet slechts éénmalig. Dus stel een niet-geautoriseerde persoon gaat achter een computer zitten die is uitgerust met dit radarsysteem, dan zal de computer automatisch vergrendelen.

Biometrische systemen die het hart meten zijn al langer in gebruik, maar dat gebeurde nog altijd met op het lichaam bevestigde elektroden. Dit systeem is volgens de makers het eerste dat 'draadloos' opereert. Het idee is dat het systeem uiteindelijk klein genoeg wordt zodat het kan worden gebruikt op de hoek van een toetsenbord, of zelfs bij smartphones. Ook voor vliegvelden zou het een uitkomst kunnen zijn, omdat mensen vanaf een afstand van 30 meter al kunnen worden geïdentificeerd.

Het onderzoek wordt in oktober gepresenteerd tijdens de International Conference on Mobile Computing and Communication. De paper is gepubliceerd onder de titel Cardiac Scan: A Non-Contact and Continuous Heart-Based User Authentication System.