Onderzoekers willen zweet inzetten als identificatiemiddel voor smartphones

Onderzoekers van de Universiteit van Albany uit de Amerikaanse staat New York hebben een nieuwe biometrische authenticatiemethode voorgesteld om bijvoorbeeld smartphones te ontgrendelen. Deze methode gaat uit van het scannen van de chemische samenstelling van zweet.

De wetenschappers analyseren met deze authenticatiemethode het zweet van een gebruiker, waarmee een aminozuurprofiel van de gebruiker wordt opgebouwd. Dit profiel is uniek per persoon. Het profiel wordt dan opgeslagen op het gebruikte apparaat en elke keer als iemand het toestel wil ontgrendelen, wordt het gebruikt om de gebruiker te identificeren.

Volgens de onderzoekers is het gebruik van zweet als een identifier een nieuwe methode die niet eenvoudig is te na te bootsen door onbevoegde derden. De reden daarvoor is dat zweet vrij veel metabolieten zoals aminozuren bevat, welke gebruikt kunnen worden voor een authenticatieanalyse. Een persoon hoeft niet te zweten voor de analyse; onze handen en vingers zitten vol met zweet afkomstig van eccriene klieren. Dit zweet heeft een vrij hoge concentratie van stoffen, wat de analyse vergemakkelijkt.

Het opbouwen van een uniek persoonsprofiel vergt enige tijd. Tijdens een bepaalde periode moet een gebruiker op meerdere momenten per dag zijn eigen zweetwaarden meten. Dit kan niet beperkt worden tot een enkel meetmoment, omdat het zweetprofiel van iemand er bijvoorbeeld in midden in de nacht heel anders uitziet dan overdag. Ook zaken als leeftijd, geslacht, ras en de psychologische staat van de persoon spelen een rol. Onze hormonen reguleren de aanwezigheid van de verschillende stoffen in ons zweet, en omdat de hormoonwaardes bij iedereen verschillen, is het volgens de onderzoekers niet mogelijk dat twee personen hetzelfde profiel hebben.

De onderzoekers willen met deze methode niet alleen huidige bestaande authenticatiemethodes verbeteren; het kan volgens de bedenkers ook een effectieve zelfstandige methode zijn voor bepaalde gehandicapten, die bijvoorbeeld hun vingers niet of niet goed kunnen bewegen. De methode is volgens de wetenschappers met succes getest in het laboratorium, maar het moet nog via technici worden uitgebouwd en verder ontwikkeld om uiteindelijk daadwerkelijk inzetbaar te kunnen worden. Wanneer dat het geval kan zijn, is niet duidelijk.

Er zijn meer authenticatiemethodes voorgesteld die gebruikmaken van bepaalde de kenmerken van het menselijk lichaam. Zo hebben wetenschappers een identificatiesysteem ontwikkeld dat gebruikers kan identificeren en laten inloggen via het meten van het hart en de hartslag. Ook is er een manier ontwikkeld om een smartphone te ontgrendelen door een scan te maken van bepaalde lichaamsdelen, zoals bijvoorbeeld een oor of handpalm. Deze technologie werkt via het capacitieve touchscreen van de smartphone. Door een lichaamsdeel tegen het scherm aan te houden kan er een scan van worden gemaakt, waarmee de gebruiker wordt geïdentificeerd.

Het onderzoek is als paper gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ChemPhysChem, onder de titel Promises and Challenges in Continuous Tracking Utilizing Amino Acids in Skin Secretions for Active Multi-Factor Biometric Authentication for Cybersecurity.