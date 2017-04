Door Joris Jansen, vrijdag 7 april 2017 16:04, 31 reacties • Feedback

Het Diakonessenhuis uit Utrecht heeft bij een 53-jarige patiŽnt een hartmonitor geÔmplanteerd die in plaats van via een afstandbediening kan worden bediend via een smartphone-app. Het is voor het eerst dat een dergelijke hartmonitor in Nederland bij een patiŽnt is geÔmplanteerd.

De hartmonitor is een klein apparaatje dat onderzoekt of de klachten van een patiënt worden veroorzaakt door een hartritmestoornis. Als het hartritme verstoord raakt, wordt dit door het apparaatje geregistreerd op basis van vooraf door het ziekenhuis aangebrachte instellingen. Als de patiënt iets afwijkends voelt aan het hart, kan hij zelf de app openen en via de bluetooth-verbinding gegevens over het hartritme opvragen en doorsturen naar de server van de fabrikant. De app is beschikbaar voor Android en iOS. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt.

Medici uit het ziekenhuis die gespecialiseerd zijn in het gebruik van pacemakers, controleren en analyseren de uitslagen van de patiënten. Als een patiënt een klacht als ernstig ervaart, kan hij het ziekenhuis bellen, waarna een cardioloog vanop afstand direct kan meekijken of de klacht is veroorzaakt door een hartritmestoornis. Met de huidige implantaten die nog met afstandbediening werken, worden de gegevens pas doorgestuurd als de patiënt weer in de buurt is van de bijbehorende zender.

Een ander voordeel van deze nieuwe hartmonitor is dat het niet meer nodig is om de afstandsbediening tegen het implantaat in het lichaam aan te houden om een verbinding tot stand te brengen. Omdat de verbinding via bluetooth tot stand komt, kan de verbinding worden gemaakt zolang de smartphone binnen een afstand van zo'n 1,5 meter van het implantaat wordt gebruikt.

De hartmonitor heeft ongeveer het formaat van een lucifer. Het apparaat wordt vlak onder de huid tussen het borstbeen en de schouder geplaatst. Als de patiënt geen eigen smartphone heeft, krijgt hij er een van het ziekenhuis. Deze smartphone kan alleen gebruikt worden voor het activeren van de app en het verzenden van de gegevens, maar heeft geen andere functies.