vrijdag 17 februari 2017

De voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, Marcel DaniŽls, heeft gezegd dat de politiek snel werk moet maken van het invoeren van het Elektronisch PatiŽntendossier. Hij vindt dat in Nederland op dit dossier de balans tussen privacy en medische veiligheid is doorgeschoten.

De voorzitter vindt het "onvoorstelbaar dat Nederland de uitwisseling van medische gegevens nog steeds niet goed geregeld heeft in een landelijk patiëntendossier". Dat zei Daniëls in een interview dat inmiddels is verwijderd van de website van Zorgvisie, maar nog wel wel vindbaar is. Volgens Daniëls zou een landelijk elektronisch patiëntendossier de zorg veel veiliger en doelmatiger maken, omdat er dan minder sprake zou zijn van dubbele diagnoses. Ook zou er dan minder administratie nodig zijn en komt het de communicatie tussen medici onderling en met de patiënten ten goede.

Daniëls vindt dat de politiek teveel vasthoudt aan privacyoverwegingen bij de invoering van het EPD . "Ik heb de indruk dat de individuele patiënt in mijn spreekkamer veel minder wordt getriggerd door privacy dan politici in de Eerste Kamer en beleidsmakers. Mijn patiënten begrijpen niet waarom ik niet bij de medische gegevens kan van hun huisarts of specialist uit een ander ziekenhuis. Ze zijn verbaasd dat die informatie niet goed kan worden gedeeld. Als artsen medische gegevens uit een elektronisch patiëntendossier kunnen trekken, hoeven ze niet meer te gissen naar wat een collega zou hebben bedoeld", aldus Daniëls.

De voorzitter is wel gevoelig voor de privacyrisico's die de invoering van een EPD met zich meebrengt. Hij vindt de zorgen terecht dat medische gegevens mogelijk op straat komen te liggen via bijvoorbeeld datalekken en gestolen laptops, maar volgens Daniëls is die zorg van alle tijden. "Toen we alleen nog papieren dossiers hadden, waren er discussies over mensen die zonder toestemming een dossier zouden doorbladeren. De ict-deskundigen moeten de privacy goed regelen. Maar er zullen altijd risico’s zijn. In onze optiek wegen die op tegen de enorme voordelen voor de veiligheid van zorg. Wij doen een oproep aan de politiek om dit te gaan regelen, want we lopen in Europa achter. Andere landen, zoals Denemarken en Estland, hebben al lang een nationaal digitaal patiëntendossier."

Marcel Daniëls is op 1 januari Frank de Grave opgevolgd als voorzitter van de brancheorganisatie voor medisch specialisten. Daniëls is cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op 24 februari verschijnt in Zorgvisie Magazine het hele interview met Daniëls.