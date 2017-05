Door Sander van Voorst, vrijdag 26 mei 2017 17:33, 48 reacties • Feedback

Het Amsterdamse VU medisch centrum heeft bekendgemaakt dat eerder deze maand een usb-stick is gestolen met daarop patiŽntgegevens. Het gaat om gegevens van in totaal bijna 2000 personen. De gegevens bevatten onder andere informatie over 'bij het ziekenhuis uitgevoerde handelingen'.

In een mededeling op zijn website schrijft het ziekenhuis dat het gaat om identificerende gegevens en laboratoriumdata. Deze waren door een verkeerde instelling van apparatuur tijdens onderhoud op de usb-drive van een medewerker van Roche Diagnostics terechtgekomen. Dit was niet de bedoeling, aldus het ziekenhuis. De usb-drive is vervolgens van een medewerker van het diagnostiekbedrijf gestolen.

Naar aanleiding van het datalek heeft het VUmc melding gemaakt bij de politie en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bovendien zijn er met het bedrijf 'verscherpte protocollen' afgesproken om gegevensverlies te voorkomen. De getroffen patiënten hebben volgens het ziekenhuis een brief ontvangen.

Dit jaar en vorig jaar meldden ziekenhuizen eerder datalekken, in beide gevallen door een gestolen laptop met daarop patiëntgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens maakte in november bekend dat ziekenhuizen in 2016 verantwoordelijk waren voor 304 meldingen van in totaal 4700 datalekken. Sinds januari 2016 is het verplicht om datalekken te melden.