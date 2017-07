Crimineel eist losgeld na onderscheppen wachtwoorden Belgische patiënten

Een crimineel heeft onversleutelde wachtwoorden, e-mailadressen en telefoonnummers onderschept van het Belgische systeem Digitale Wachtkamer, waarmee patiŽnten afspraken kunnen maken bij hun huisarts. Hij eiste 42 bitcoin losgeld, zo'n 85.000 euro.

De leverancier van de Digitale Wachtkamer zegt tegen VTM Nieuws dat er 550.000 tot 600.000 mensen gebruikmaken van de software. In de reportage van de nieuwszender is de e-mail te zien die werd gestuurd aan het bedrijf dat de software maakt. Daarin eist de persoon een 'boete' van 42 bitcoin. De crimineel stelt de informatie in handen te hebben, maar niets online te zetten. Inmiddels is een deel van de gegevens online geplaatst als bewijs dat ze in handen zijn van de crimineel.

Ook zou de crimineel huisartsen hebben benaderd en van hen 1 bitcoin hebben geëist. Een huisarts zegt in de reportage dat hij gegevens kreeg van de crimineel om te bewijzen dat er inderdaad toegang tot was geweest. Hoe de gegevens onderschept konden worden is niet bekendgemaakt, maar in ieder geval waren de wachtwoorden niet versleuteld. Via het systeem kunnen patiënten berichten sturen naar hun huisarts en ook die konden worden ingezien.

De maker van de Digitale Wachtkamer is naar de Computer Crime Unit van de politie gestapt. Of het beveiligingslek intussen ook is gedicht en of er wel of geen losgeld is betaald, blijkt niet uit de berichtgeving. Gebruikers van het systeem wordt aangeraden om hun wachtwoorden te veranderen, zeker als zij dezelfde combinatie van het wachtwoord en e-mailadres ook bij andere diensten gebruiken.