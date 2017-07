Remaster van Crash Bandicoot is moeilijker dan het origineel

De remaster van de eerste Crash Bandicoot-game uit 1996 is door een aanpassing aan de gameplay moeilijker dan het origineel. Dat werd opgemerkt door gamers en is nu ook bevestigd door de ontwikkelaar.

Ontwikkelaar Vicarious Visions schrijft op het blog van uitgever Activision dat de gameplay van alle drie de Crash Bandicoot-remasters zoveel mogelijk gelijk is getrokken. De manier waarop de buideldas zich gedraagt in het spel is daarom aangepast: de animatie na een sprong is iets sneller, waardoor het personage sneller landt. Dat is met name merkbaar in de remaster van de eerste game. Begin deze maand werd al door gamers opgemerkt dat de gameplay anders was. Twitch-streamer DingDongVG plaatste een video op Twitter waarin hij het verschil laat zien met de originele game.

Volgens de ontwikkelaar is de remaster van Crash Bandicoot ondanks de aanpassing makkelijker, omdat het systeem van checkpoints is gemoderniseerd. Ook is er een optie toegevoegd die de speler verder kan helpen als deze veelvuldig faalt in een bepaald deel van een level. Die optie bestond al voor de andere twee delen van de trilogie.

Hoewel dat het makkelijker moet maken om de game toch uit te kunnen spelen, is het daadwerkelijk manoeuvreren door de levels moeilijker vanwege de versnelde springanimatie. Daardoor is er een grotere precisie vereist, zegt ook de ontwikkelaar. In de blog worden spelers die nieuw zijn met de serie aanbevolen om eerst deel twee en drie te spelen, die delen zouden makkelijker zijn en met de opgedane ervaring moet dan ook het eerste deel makkelijker worden.

Gamers die vragen om een patch die de animatie weer gelijkmaakt aan de originele game, krijgen waarschijnlijk niet hun zin. De ontwikkelaar zegt in de blog dat het opnieuw leren van de handling wellicht een uitdaging vormt die spelers niet hadden verwacht, maar zegt er ook zeker van te zijn dat spelers die uitdaging aankunnen.

Activision bracht de Crash Bandicoot N.Sane-trilogie op 30 juni uit. Deze bestaat uit remasters van Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back en Crash Bandicoot: Warped. De grafische weergave is bijgewerkt met real-time lighting in een physically based rendering-engine, maar de bedoeling was om de gameplay zoveel mogelijk intact te laten.