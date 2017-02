Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 februari 2017 08:50, 34 reacties • Feedback

Submitter: CriticalHit_NL

De Crash Bandicoot N. Sane-trilogie verschijnt op 30 juni voor de PlayStation 4. Dat heeft uitgever Activision bekendgemaakt. De bundeling van games bestaat uit bijgewerkte versies van drie eerdere Crash Bandicoot-spellen.

De Crash Bandicoot N. Sane-trilogie bestaat uit de eerste drie games in de serie: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back en Crash Bandicoot 3: Warped. Activision spreekt van remasters, waarbij de speelbaarheid van de levels zo dicht mogelijk die van de originelen moet benaderen.

De grafische weergave is bijgewerkt met real-time lighting in een physically based rendering-engine, aldus de makers. Daarnaast is de texture-grootte toegenomen en is de soundtrack geremastered. Verder zijn de cinematics bijgewerkt voor 4k-weergave op de PS4 Pro.

In de PlayStation Store kost de trilogie 39,99 euro. De eerste Crash Bandicoot-game verscheen in 1996 voor de PlayStation.