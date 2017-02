Door Julian Huijbregts, vrijdag 17 februari 2017 10:25, 26 reacties • Feedback

Submitter: Dutchredgaming

Paradox Interactive heeft bekendgemaakt dat de Xbox One-versie van Cities: Skylines in het voorjaar uitkomt. Een releasedatum voor de stadssimulatiegame die in 2015 voor de pc verscheen is nog niet bekendgemaakt.

De makers van de game kondigen met een trailer aan dat het spel in het voorjaar verschijnt op de console van Microsoft. De consoleversie bevat naast de game ook de eerste uitbreiding met de titel After Dark. De andere uitbreidingen die voor de pc-versie zijn uitgebracht, Snowfall en Natural Disasters, zijn niet inbegrepen.

Dat de game naar de Xbox One zou komen, vertelde Microsoft al op de Gamescom in 2015. In datzelfde jaar werd het spel uitgebracht op de pc. Tweakers publiceerde destijds een review van de game. Een releasedatum en prijs is voor de Xbox One-versie nog niet bekendgemaakt.