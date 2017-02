Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 februari 2017 16:12, 23 reacties • Feedback

Submitter: Despotes98

Paradox Interactive heeft een nieuwe uitbreiding voor Cities: Skylines aangekondigd. Het dlc-pakket Mass Transit voegt verschillende nieuwe vormen van openbaar vervoer toe, zoals veerponten, monorails, kabeltrams en luchtschepen.

Naast vervoermiddelen bevat Mass Transit nieuwe gebouwen die nodig zijn om een netwerk van verschillende soorten openbaar vervoer op te zetten. Zo zijn er naast servicegebouwen mass transit hubs, waar verschillende lijnen samenkomen. Op deze plekken kunnen de virtuele inwoners bijvoorbeeld overstappen van de pont op de trein of bus.

De uitbreiding voegt verder nieuwe scenario's toe die gericht zijn op het oplossen van verkeersproblemen en het aanleggen van nieuwe vervoersystemen. Daartoe krijgen spelers de beschikking over nieuwe wegentypes, bruggen en kanalen.

Paradox heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de dlc uitkomt en wat het pakket gaat kosten. Eerder deze maand kondigden de makers van de game aan dat Cities: Skylines in het voorjaar naar de Xbox One komt. Tot nu toe is de game alleen op de pc verkrijgbaar.