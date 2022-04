VR-versie van Cities: Skylines verschijnt 28 april voor Meta Quest 2-headsets

Fast Travel Games heeft bekendgemaakt dat de VR-spin-off van Cities: Skylines op 28 april uitkomt voor de Meta Quest 2. De game werd vorig jaar al aangekondigd, maar had nog geen concrete releasedatum.

De ontwikkelaar toonde deze week een nieuwe gameplaytrailer van Cities: VR en maakte daarbij bekend dat het spel op 28 april uitkomt. Het spel komt op die datum beschikbaar via de Oculus-store en kan dan gespeeld worden met de Meta Quest 2-headset. De VR-game is bij release niet beschikbaar voor andere virtualrealityplatforms, maar de ontwikkelaar heeft volgens UploadVR gehint dat dat op een later moment kan veranderen.

In de gameplayvideo toont de ontwikkelaar hoe spelers moeten beginnen in het spel, waarbij ook de verschillende systemen en spelmechanieken worden gedemonstreerd. Spelers kunnen hun stad vanuit vogelperspectief of van dichtbij bekijken. Ze zijn in het spel onder meer verantwoordelijk voor de tevredenheid van hun inwoners, naast zaken als de economie, entertainment, onderwijs en hulpdiensten van hun steden. Bij de release krijgt het spel nog geen natuurrampen of opties om het terrein aan te passen, maar de ontwikkelaar geeft aan dat het spel later wordt uitgebreid.

Cities: VR werd vorig jaar december al aangekondigd. De game wordt niet ontwikkeld door Colossal Order, de makers van de originele Cities: Skylines. In plaats daarvan werkt een nieuwe studio aan het VR-spel, Fast Travel Games. Het is bovendien geen directe port van Cities: Skylines, omdat VR niet geschikt is voor de omvang en schaal van een complete Cities: Skylines-stad. In plaats daarvan is Cities: VR gericht op kleinere, meer intieme steden. Het spel gaat 30 euro kosten.