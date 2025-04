Consoleversie Cities: Skylines 2 is uitgesteld tot 2024, pc-versie in oktober

De consoleversie van Cities: Skylines 2 verschijnt pas volgend jaar. Dat is later dan aanvankelijk gepland; de next-genversie zou over een maand al uitkomen. De pc-versie komt wel volgens planning uit.

De uitgever van de game, Paradox Interactive, en ontwikkelaar Colossal Order zeggen op hun forum dat de release voor consoles pas in de lente van 2024 ligt. De makers zeggen 'meer tijd nodig te hebben om de kwaliteitsdoelen te halen die we voor de console stellen'. De ontwikkelaar wil de komende maanden pakken om zich te richten op 'de kwaliteit en prestaties op alle platformen'.

Paradox Interactive noemt nog geen definitieve releasedatum. Die volgt binnenkort. Het uitstel geldt alleen voor de versie voor de Xbox Series X en S en de PlayStation 5. De consoleversie van Cities: Skylines 2 zou aanvankelijk op 24 oktober van dit jaar uitkomen.

De pc-versie staat wel nog gepland voor 24 oktober, zegt Paradox. Wel heeft de ontwikkelaar de minimale systeemeisen aangepast. Voor de minimale prestaties op full-HD hebben gebruikers tenminste een Core i7-6700K- of een Ryzen 5-2600X-cpu nodig en minimaal een GTX 970 of 'vergelijkbare AMD-variant' en 8GB aan ram. De aanbevolen specificaties zijn een i5-12600K of Ryzen 7 5800X, een RTX 3080 of vergelijkbare AMD-variant en 16GB ram.