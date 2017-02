Door Joris Jansen, dinsdag 28 februari 2017 16:21, 36 reacties • Feedback

Submitter: Juicie

De Raspberry Pi Foundation heeft de Zero W ge´ntroduceerd. Het ontwikkelbordje gaat 10 dollar kosten en is grotendeels gelijk aan de eerder uitgebrachte Zero, met als verschil dat de Zero W de beschikking heeft over een draadloze 802.11n wifi-verbinding en bluetooth 4.0.

Het nieuwe bordje komt precies vijf jaar na de introductie van de originele Raspberry Pi. Van dit origineel zijn volgens de stichting twaalf miljoen exemplaren verkocht en om dit te vieren brengt de stichting nu de Zero W uit.

Net als de Raspberry Pi Zero, die eind 2015 werd geïntroduceerd voor 5 dollar, heeft de Zero W een singlecore-processor met een snelheid van 1GHz en 512MB lpddr2-sdram. De Broadcom BCM2845-soc met een ARMv6 ARM11-core is dezelfde als in de originele Raspberry Pi uit 2012, maar bij de Zero-bordjes is deze met een snelheid van 1GHz veertig procent hoger geklokt.

Er is een micro-sd-kaartslot aanwezig om opslagruimte toe te voegen. Vanwege de kleine afmetingen van het bordje ontbreken de ethernetaansluiting en de grote usb-poorten. Raspberry heeft echter plek gevonden voor twee micro-usb-poorten en een mini-hdmi-aansluiting, en ook is de veertigpins-gpio-header aanwezig. De afmetingen van de Zero W zijn 65x30x5mm, gelijk ana de Zero. Daarmee is de Zero W een stuk kleiner dan het vlaggenschipmodel, de Raspberry Pi 3 Model B, dat ongeveer veertig euro kost.