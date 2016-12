Door Arnoud Wokke, donderdag 22 december 2016 07:02, 49 reacties • Feedback

De Raspberry Pi Foundation heeft een x86-versie uitgebracht van Pixel, zijn desktopomgeving die het maakt voor de eigen Pi-minicomputers. De desktopomgeving is vanaf cd-rom of usb-stick bootable op systemen met Windows en macOS.

De stichting brengt de Pixel-desktop naar eigen zeggen vanwege twee redenen uit voor pc en Mac. Ten eerste kunnen scholen Pixel draaien op reguliere computers, waardoor scholieren met dezelfde tools kunnen werken als ze thuis op hun Raspberry Pi's doen. Bovendien zou het makkelijker zijn om zwakheden in de interface te spotten als het op meer systemen draait en niet alleen op Pi's.

Als er genoeg interesse is, zal de Raspberry Pi Foundation een versie maken die installeerbaar is op een harde schijf en bij genoeg interesse komt er ook een x64-variant. Het booten van Pixel op de pc of Mac vereist het downloaden van de image. Daarna moeten gebruikers die op een bootable usb-stick zetten of branden op een schijfje. Vervolgens is Pixel klaar om opgestart te worden vanaf de stick of schijf. Het kan ook draaien in toepassingen als VirtualBox.

Pixel is als desktopomgeving de opvolger van LXDE voor de Raspberry Pi. Pixel is een achteraf bedachte afkorting voor Pi Improved Xwindows Environment, Lightweight. De desktopomgeving kwam in september uit voor de Pi-computertjes.