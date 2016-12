Door Arnoud Wokke, woensdag 21 december 2016 21:17, 80 reacties • Feedback

De Chinese fabrikant Xiaomi werkt volgens een nieuw gerucht aan een Android-smartphone die een 4,6"-scherm heeft met full-hd-resolutie en een Snapdragon 821-soc van Qualcomm bezit. Zo'n telefoon is dit jaar nog niet verschenen. Het is onbekend of de informatie klopt.

Het gerucht is afkomstig van een Weibo-lid dat vaak post over de nieuwste Chinese smartphones en toont slides over het vermoedelijke aankomende toestel. Dat duidt de poster aan als Mi S, alsof het een nieuwe serie betreft die buiten de huidige nummering van Mi-toestellen valt.

Het toestel zou 128,3x64,2x8,3mm groot zijn. Daarmee zou 70,8 procent van de voorkant scherm zijn. De specs vermelden naast de Snapdragon 821-soc van Qualcomm een werkgeheugen van 4GB van het lpddr4-type en 128GB aan ufs-opslag. De accu heeft een capaciteit van 2600mAh en wordt opgeladen via een usb-c-poort. De camera zou een IMX378 van Sony zijn, dezelfde camerasensor als in de Google Pixel-telefoons.

Het is onbekend hoe betrouwbaar de informatie is. Er is nog niet eerder iets verschenen over een dergelijke telefoon. Xiaomi maakte de afgelopen jaren geen telefoons meer met schermen onder 5". Sony brengt elk jaar een Compact-telefoon uit met een 4,6"-scherm, maar die houdt de resolutie op 1280x720 pixels en heeft met de Xperia X Compact dit jaar bovendien bespaard op de processor.