Kabinet wil toestemmingsvraag voor delen digitale medische data uit wet halen

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport treft voorbereidingen om zorgverleners en zorginstellingen bij wet te verplichten tot digitale dossiervoering en elektronische gegevensuitwisseling. Soms is daarvoor toestemming nodig, maar dat wil Bruins veranderen.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Bruins dat het zijn ambitie is 'dat de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert, waardoor ook patiënten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Met meer regie door de overheid dan tot nu toe, met meer tempo en met een wettelijke verplichting'.

Volgens hem is dit hard nodig, omdat goede informatievoorziening en gegevensuitwisseling randvoorwaarden zijn voor kwalitatief goede zorg. 'Door gebrekkige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg worden vermijdbare fouten gemaakt, moeten mensen steeds weer opnieuw hun verhaal vertellen, moeten zorgverleners gegevens telkens opnieuw intypen ten koste van de tijd voor patiënten en worden onderzoeken onnodig herhaald', schrijft de minister. Hij stelt dat zorgverleners nog te vaak niet beschikken over de benodigde informatie en 'te veel tijd kwijt zijn met faxen of het op dvd branden van gegevens'.

De minister wil dus dat gegevens altijd elektronisch kunnen worden uitgewisseld. Daarvoor is op grond van de algemene verordening gegevensbescherming soms toestemming nodig, maar dat is niet altijd het geval. Ook als er geen toestemming nodig is, is elektronische uitwisseling soms niet mogelijk door de Wet Aanvullende Bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. In deze wet is in artikel 15a namelijk een bepaling opgenomen waarin staat dat een zorgaanbieder alleen gegevens van een cliënt beschikbaar mag stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem als de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Volgens de minister leidt dit ertoe dat 'voor het elektronisch uitwisselen van gegevens uit medische dossiers vaker toestemming moet worden gevraagd dan voor papieren dossiers'. Hij vindt dat onwenselijk en heeft de Tweede Kamer een voorstel gedaan om de WABvpz op dit punt aan te passen.

De wettelijke verplichting voor elektronische gegevensuitwisseling wordt stapsgewijs ingevoerd, waarbij een tweesporenbeleid wordt gehanteerd. Het eerste spoor betreft het aanwijzen van een te digitaliseren gegevensuitwisseling en dus de vraag bij welke gegevensuitwisselingen digitalisering is gewenst. De minister noemt daarbij spoedzorg als voorbeeld. Het tweede spoor draait om de vraag hoe de digitale gegevensuitwisseling moet plaatsvinden, zodat informatie altijd op dezelfde manier wordt uitgewisseld.

De planning is nog niet geheel duidelijk; de minister zegt voor de zomer met een nieuwe brief te komen met een definitieve roadmap. Het doel is om in de komende jaren te komen tot digitalisering voor het uitwisselen van gegevens in de zorg.