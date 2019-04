Apple heeft Nederlandse vr-expert Arthur van Hoff in dienst genomen

Arthur van Hoff, de Nederlander die betrokken was bij het oprichten van vr-bedrijf Jaunt, is in dienst van Apple. Dat blijkt uit zijn LinkedIn-pagina. De naam van zijn functie is senior architect. Wellicht werkt hij bij Apple aan een augmentedrealitybril.

De nieuwe aanwinst van Apple werd opgemerkt door Variety en die website schrijft ook dat Apple eerder al medewerkers van Jaunt heeft aangetrokken. Arthur van Hoff was een van de oprichters en de technische man achter het bedrijf dat in 2013 werd opgericht. Sinds april dit jaar werkt hij bij Apple, blijkt uit zijn LinkedIn-profiel.

Eind vorig jaar ontsloeg Jaunt een significant deel van zijn werknemers en werd de focus verlegd van virtual reality naar augmented reality. Dat zou nodig zijn geweest om het bedrijf succesvol te houden. Destijds zei van Hoff al dat hij Jaunt tot het einde van 2018 zou bijstaan bij de transformatie. Dat hij zou vertrekken was dus al bekend.

Wat van Hoff precies doet bij Apple, is niet duidelijk, maar het lijkt aannemelijk dat hij zich aansluit bij het team dat aan een augmentedrealitybril werkt. Apple heeft in de afgelopen jaren duidelijk aangegeven dat augmented reality de toekomst heeft. Directeur Tim Cook ziet daar meer in dan in virtual reality.

Apple zou in 2020 een ar-headset met eigen besturingssysteem willen uitbrengen. Vorig jaar nam Apple Akonia Holograhics over. Die start-up claimt met zijn HoloMirror-technologie goedkope en lichte ar-headsets met een grote kijkhoek te kunnen maken.

Tweakers publiceerde in 2014 een reportage over een bezoek aan Jaunt in Silicon Valley. Arthur van Hoff gaf destijds uitleg over de techniek en de plannen van het bedrijf. Van Hoff is ook bekend als een van de grondleggers van programmeertaal Java.

Reportage uit 2013 waarbij Tweakers in San Francisco op bezoek ging bij Arthur van Hoff.