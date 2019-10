Analist Kuo: Apple brengt ar-bril volgend jaar uit samen met andere merken

Analist Ming-Chi Kuo claimt dat Apple in het tweede kwartaal van 2020 zijn augmentedrealitybril uitbrengt. De fabrikant zou dat doen in samenwerking met andere merken. Mogelijk gaat het om vergelijkbare samenwerkingen als bij de Apple Watch.

Nieuwe concrete details over de ar-bril zijn er niet. Kuo geeft alleen informatie over de beschikbaarheid en de samenwerking met derden in het rapport dat is ingezien door de Chinese site MyDrivers. Voor de Watch werkt Apple samen met bedrijven als Nike en Hermes. Mogelijk is de genoemde samenwerking voor de ar-bril van vergelijkbare orde en heeft dat dus vooral te maken met het uiterlijk van de bril.

Analist Kuo zei in maart al dat Apple de bril 'binnen anderhalf jaar' in productie zou nemen. Het zou gaan om een ar-bril met een scherm en camera's om diepte in te schatten. De werking zou afhankelijk zijn van een iPhone, die vermoedelijk draadloos in verbinding staat met de bril.

Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith ontdekte in september al dat de GM van iOS 13 duidelijke verwijzingen bevat naar de bril van Apple. Een tekstbestand geeft uitleg aan Apple-medewerkers hoe ze Stereo AR-apps kunnen gebruiken zonder in het bezit te zijn van de headset.

Er zijn al jaren geruchten over de komst van een ar-bril van Apple en ook concrete aanwijzingen. Apple heeft meerdere overnames gedaan van bedrijven die relevante techniek leveren. Zo kocht Apple headsetmaker Vrvana en Akonia Holographics. Ook is de Nederlandse vr-expert Arthur van Hoff in dienst bij Apple.