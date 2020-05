Gerucht: Apple Glass kost 499 dollar en wordt mogelijk dit jaar getoond

Apple zou in oktober dit jaar, of in maart volgend jaar zijn Apple Glass voor het eerst willen tonen. Die zou eruit zien als een gewone bril en een time-of-flightsensor bevatten. Op beide brilglazen worden augmented-realitybeelden weergegeven.

Apple wil de ar-bril aankondigen als een 'one more thing' bij de presentatie van de iPhone 12, zegt Jon Prosser in zijn YouTube-show Front Page Tech. Die presentatie zou in oktober plaats moeten vinden. Apple zou de bril echter alleen willen laten zien als er media aanwezig kan zijn op het evenement en vanwege de coronacrisis is dat nog de vraag. Apple stelt de eerste aankondiging van de ar-bril daarom mogelijk uit tot maart 2021.

Hoewel Apple de bril wellicht dit jaar al toont, zou hij pas in het vierde kwartaal van 2021 of in het eerste kwartaal van 2022 daadwerkelijk beschikbaar zijn. Volgens de informatie van Prosser, die de afgelopen maanden bewezen heeft betrouwbare bronnen binnen Apple te hebben, gaat het frame van de Apple-bril 499 dollar kosten. Daar komen dan nog kosten bij voor glazen op sterkte. Een zonnebril zou er nog niet zijn, omdat de techniek voor het weergeven van beeld niet werkt op getinte glazen.

Alle dataverwerking gebeurt op een iPhone die verbonden moet zijn met de Apple Glass, net als bij de eerste generatie van de Apple Watch. Details over hoe de bril beelden weergeeft, heeft Prosser niet. Wel zegt hij dat de bril in beide glazen beelden kan projecteren. De Apple Glass zou op het frame enkel een lidar hebben, ofwel een time-of-flightsensor. Er zou geen camera op zitten, dat zou zorgen over privacy weg kunnen nemen.

De bediening werkt door op het frame te tikken en door handgebaren te maken voor de bril. Apple zou de interface intern Starboard noemen. Ook zou de bril speciale Apple-qr-codes kunnen scannen, maar inhoudelijke details daarover zijn er nog niet.

Prosser zegt dat hij een video van een prototype heeft gezien en dat het brilframe van plastic is gemaakt. Bij de uiteindelijke versie zou dat van metaal kunnen zijn. Volgens de YouTuber is Apple Glass de definitieve marketingnaam en wordt er een standaard meegeleverd waarop de bril draadloos kan worden geladen. Er gaan al jaren geruchten over een augmented-realitybril van Apple. Er zouden meerdere versies in ontwikkeling zijn, waaronder ook een vr-bril.