Games in Dark Souls-franchise zijn meer dan 27 miljoen keer verkocht

Game-uitgever Bandai Namco laat weten dat de Dark Souls-franchise meer dan 27 miljoen keer is verkocht. Daarvan zijn 10 miljoen exemplaren van Dark Souls III, de nieuwste game uit de franchise, die in 2016 uitkwam.

Bandai Namco maakt de aantallen van 27 miljoen Dark Souls-games en 10 miljoen Dark Souls III-exemplaren dinsdag bekend. Sinds het moment van de aankondiging van Elden Ring, bijna een jaar geleden, zijn er nog eens twee miljoen stuks uit de Dark Souls-franchise verkocht. In 2015 maakte de uitgever bekend dat de eerste twee games 8,5 miljoen maal verkocht waren. In de bekendmakingen zijn verwante gamefranchises van ontwikkelaar FromSoftware niet meegenomen: Demon's Souls, Sekiro: Shadows Die Twice en Bloodborne.

Tijdens E3 van vorig jaar werd de nieuwe game van FromSoft, Elden Ring, aangekondigd. Veel is er nog niet bekend over deze game, ook geen releasedatum. Wel is er een trailer getoond, is bekend dat A Song of Ice and Fire-auteur George R.R. Martin aan het project verbonden is en is duidelijk dat de game voor pc's, de Xbox One en PlayStation 4 verschijnt.