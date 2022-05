FromSoftware toont vijftien minuten gameplay van Elden Ring

FromSoftware heeft voor het eerst een gameplaytrailer van de rpg Elden Ring. In de trailer vecht een personage tegen een draak en is te zien hoe spelers door een open wereld kunnen bewegen en quests kunnen oppakken.

In de trailer is te zien hoe een speler het spel begint in een open wereld genaamd 'the Land Between'. Het personage kan lopend of paardrijdend door de open wereld bewegen, met kampen als rustpunten. Ook is het mogelijk bakens op de map te plaatsen om naartoe te rijden. In de trailer is ook te zien hoe spelers zowel kunnen vechten als magie gebruiken en sluipen om vijanden te ontwijken. Tijdens het reizen komen de spelers grote en kleine bossfights tegen. Ook is te zien hoe een personage vecht tegen een enorme draak, en later een tot leven gekomen kookpot.

De gameplay toont ook hoe spelers in de wereld kerkers en catacomben kunnen ontdekken en verkennen. In die kerkers zijn vaak meerdere routes beschikbaar om te nemen. Net als in andere Souls-games van FromSoftware kunnen spelers andere spelers oproepen om samen online te vechten.

Elden Ring werd in 2019 aangekondigd, en wordt gemaakt door FromSoftware dat ook achter Dark Souls zit. De game wordt mede geschreven door George R. R. Martin, de schrijver van A Song of Ice And Fire. De game komt na een vertraging uit in februari van 2022. Later deze maand vindt een Closed Network Test plaats waarbij spelers de game mogen testen.