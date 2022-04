Gerucht: FromSoftware werkt aan nieuwe Armored Core-game

Dark Souls-ontwikkelaar FromSoftware zou werken aan een game in de Armored Core-serie. Het zou gaan om een scifigame met een derdepersoonsperspectief, waarin spelers een mech besturen. De informatie is afkomstig uit een enquete van de ontwikkelaar.

De gamewereld is gemaakt door Hidetaka Miyazaki, de bedenker van de Souls-games, blijkt uit de informatie die gedeeld is door Resetera-gebruiker Red Liquorice. Er wordt een 'overweldigende spelwereld' beloofd, met 'dynamische mechactie'. De game bevat zowel langeafstandsgevechten met geweren, maar ook korteafstandsgevechten met zwaarden en schilden.

De gebruiker zegt een enquête van de ontwikkelaar te hebben gekregen met vragen over de game, waarin naast informatie ook screenshots en twee filmpjes werden gedeeld. De gedeelde screenshots zijn gedeeltelijk afgedekt om watermerken die naar de ontvanger herleiden te verbergen. De video's zijn niet openbaar gemaakt, omdat Red Liquorice die naar eigen zeggen niet kon opslaan.

In de video werd een baasgevecht getoond, dat er volgens Red Liquorice 'erg Souls-achtig' uitziet, terwijl de langeafstandsgevechten hem doen denken aan de Virtua On-franchise. Op basis van beelden waarin meerdere mechs van spelers te zien zijn vermoedt de gebruiker dat het spel een co-opfunctie krijgt.

Armored Core is een serie mechactiegames waarvan het eerste deel in 1997 door FromSoftware voor de PlayStation is uitgebracht. Er zijn ondertussen meer dan tien games in de serie verschenen, waarvan het laatste deel in 2013 uitkwam. FromSoftware werkt momenteel ook aan de rpg Elden Ring. Die moet op 25 februari uitkomen.