Gameplaybeelden van Armored Core VI van Elden Ring-maker verschijnen

FromSoftware heeft de eerste gameplaybeelden van Armored Core VI vrijgegeven. Het is de eerste game in de serie sinds 2013 en de eerste FromSoftware-game die geen Soulslike, VR-game of handheldgame is.

De beelden zijn vrijgegeven aan journalisten in het kader van het Summer Games Fest. Die schreven op basis daarvan previews, die bijvoorbeeld te lezen en zien zijn bij Engadget, Easy Allies en Polygon. YouTube-kanaal Ratatoskr wist naar eigen zeggen de onversneden gameplaybeelden zonder commentaar te vinden 'op een Japanse site' en heeft ze op het videoplatform gezet.

Te zien is dat de game draait om een mengsel van ranged en melee-gevechten. Een lock-onsysteem helpt om tijdens de snelle actie die vuurwapens de goede kant op te richten. Daarnaast speelt mobiliteit een grote rol en is dit ook afhankelijk van het gewicht van de samengestelde robot; zwaardere eenheden kunnen minder springen en vliegen, wat ook de opties tot verkenning en alternatieve paden beperkt, maar meer slagkracht biedt. Ook is er een boss battle te zien.

FromSoftware slaat relatief nieuwe weg in met game

Wie het oeuvre van FromSoftware bekijkt op bijvoorbeeld Wikipedia, ziet dat de studio in de afgelopen jaren bijna alleen zogenaamde Soulslikes heeft gemaakt. Dat zijn games als Demon's Souls, Dark Souls en Elden Ring. Sinds 2014, met ingang van Dark Souls II, is dat de enige soort game die FromSoftware maakt, met uitzondering van een Monster Hunter-game voor de Nintendo 3DS en PSVR-game Déraciné. De overige acht titels zijn allemaal Soulslikes. Nu werkt het dan aan Armored Core VI: Fires of Rubicon, dat uitkomt voor die grote platforms waar veel van die Soulslikes ook voor uitkwamen: de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series, en voor Windows.

Eerder kwamen ook twee trailers van de game uit. De game moet op 25 augustus van dit jaar uitkomen, waardoor geïnteresseerde spelers niet lang meer hoeven te wachten.