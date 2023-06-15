Gameplaybeelden van Armored Core VI van Elden Ring-maker verschijnen

FromSoftware heeft de eerste gameplaybeelden van Armored Core VI vrijgegeven. Het is de eerste game in de serie sinds 2013 en de eerste FromSoftware-game die geen Soulslike, VR-game of handheldgame is.

De beelden zijn vrijgegeven aan journalisten in het kader van het Summer Games Fest. Die schreven op basis daarvan previews, die bijvoorbeeld te lezen en zien zijn bij Engadget, Easy Allies en Polygon. YouTube-kanaal Ratatoskr wist naar eigen zeggen de onversneden gameplaybeelden zonder commentaar te vinden 'op een Japanse site' en heeft ze op het videoplatform gezet.

Te zien is dat de game draait om een mengsel van ranged en melee-gevechten. Een lock-onsysteem helpt om tijdens de snelle actie die vuurwapens de goede kant op te richten. Daarnaast speelt mobiliteit een grote rol en is dit ook afhankelijk van het gewicht van de samengestelde robot; zwaardere eenheden kunnen minder springen en vliegen, wat ook de opties tot verkenning en alternatieve paden beperkt, maar meer slagkracht biedt. Ook is er een boss battle te zien.

FromSoftware slaat relatief nieuwe weg in met game

Wie het oeuvre van FromSoftware bekijkt op bijvoorbeeld Wikipedia, ziet dat de studio in de afgelopen jaren bijna alleen zogenaamde Soulslikes heeft gemaakt. Dat zijn games als Demon's Souls, Dark Souls en Elden Ring. Sinds 2014, met ingang van Dark Souls II, is dat de enige soort game die FromSoftware maakt, met uitzondering van een Monster Hunter-game voor de Nintendo 3DS en PSVR-game Déraciné. De overige acht titels zijn allemaal Soulslikes. Nu werkt het dan aan Armored Core VI: Fires of Rubicon, dat uitkomt voor die grote platforms waar veel van die Soulslikes ook voor uitkwamen: de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series, en voor Windows.

Eerder kwamen ook twee trailers van de game uit. De game moet op 25 augustus van dit jaar uitkomen, waardoor geïnteresseerde spelers niet lang meer hoeven te wachten.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 17:02 32

15-06-2023 • 17:02

32

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Armored Core VI: Fires of Rubicon

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Reacties (32)

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Cilph 15 juni 2023 17:25
"nieuwe game van Elden Ring-maker"

Jongens, zeg gewoon Armored Core VI alsjeblieft. Begon al te denken dat er nóg een andere game kwam.
PearlChoco @Cilph16 juni 2023 10:25
Ja inderdaad. From heeft meer Armored Core games dan Soulsborne games gemaakt. Laat staan dat dit een "relatief nieuwe weg" zou zijn.

Voor Tweakers een beetje een teleurstellend artikel vind ik.
meller14 @Cilph16 juni 2023 13:24
Zeer slechte titel, gewoon clickbait ik moet zeggen dat ik tweakers veel minder interessant begin te vinden. Heeft iemand nog goede aanvullende alternatieven?
TijsZonderH Nieuwscoördinator @Cilph16 juni 2023 14:34
Is inmiddels aangepast, thanks
tweakuwe 15 juni 2023 17:15
Armored Core is toch wel bekend genoeg om in de titel te worden genoemd van een artikel over de eerste beelden van een nieuwe game in de serie? :?

Als het nou een totaal nieuw IP was dat ook eens souls-like spel zou worden dan is het iets logischer om het enkel over 'Elden Ring maker' te hebben. Maar een artikel over een game verdient toch ook wel een titel over die game zou je denken :o ?

Verder impliceert de inleiding dat fromSoftware zo goed als enkel souls-like games uitgeeft, terwijl hier wordt bedoelt dat ze dat de laatste jaren alleen nog maar doen (op 20% van hun titels in die tijd na). En ik zou het ook geen 'nieuwe weg' noemen, souls-like games waren de nieuwe weg en nu gaan ze weer terug op het oude pad juist! Armored Core is een van hun meest iconische series waarvan fromSoftware al aan zeker 7+ titels heeft gewerkt als ik mij niet vergis (sowieso de main series, 2 spin-offs, en een stand-alone expansion, er waren ook wat mobile releases maar ik weet niet zeker of die van fromSoftware kwamen).
JDx @tweakuwe15 juni 2023 17:18
Dit is de eerste keer ooit dat het woord zelfs maar hoor, laat staan dat ik het spel ken of er ooit filmpjes van heb gezien. Het ziet er ook niet uit als een spel wat zou onthouden moet ik erbij zeggen.
hallogallo 15 juni 2023 17:39
Deze titel voelt meer clickbait-achtig dan ik van Tweakers gewend ben. De "nieuwe game" niet bij naam noemen maakt het veel spannender dan het is.
Raxious 15 juni 2023 17:49
Lol, hebben jullie ChatGPT gevraagd om een headline voor dit artikel te bedenken?
LurkZ @Raxious15 juni 2023 18:38
Google Translate.

Onversneden = uncut = niet bewerkt/geen knip en plakwerk
Verwijderd @LurkZ15 juni 2023 21:13
Google Translate.

Onversneden = uncut = niet bewerkt/geen knip en plakwerk
Je geeft de letterlijke vertaling van het woord. Het punt is, bij videobewerking spreek je over beeldmateriaal opknippen, splitsen of soms zelfs opdelen, niet versnijden. Dus in deze context is de letterlijke vertaling versnijden zeer ongebruikelijk, eigenlijk gewoon fout.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 00:00]

Desiler 15 juni 2023 17:17
Wat een titel. Onversneden :+
tMb @Desiler15 juni 2023 17:59
Haha dat was ook mijn eerste gedachte bij die kop. Onversneden?!

Om een andere game te quoten: “100% pure grade A Colombian my friend”
Desiler @tMb15 juni 2023 18:31
Het voelt alsof ze "Uncut" letterlijk hebben geprobeerd te vertalen, maar het pakt niet echt uit. Sowieso heb ik dat wel vaker met titels op Tweakers :+

Het hele artikel voelt alsof de schrijver geforceerd alles naar het Nederlands heeft proberen te vertalen, maar toch een paar woorden had waar hij het niet zeker mee wist. Doe dan gewoon alles Nederlands of alles Engels, dit leest echt niet fijn.

[Reactie gewijzigd door Desiler op 24 juli 2024 00:00]

punishedbrains @Desiler15 juni 2023 18:41
Dat komt door de roep dat Engels overal slecht zou zijn, zoals op de universiteit, ik snap daar vrij weinig van maar goed dat lijkt dus ook een keuze te zijn in de regels voor een verhaal hier. Prima hoor, behalve dan dat Engels gewoon veel bekender is onder tweakend Nederland.
Isnowiz @punishedbrains16 juni 2023 00:45
Onzin dat het slecht zou zijn, maar er bestaan gewoon prima woorden in het Nederlands om hetzelfde te zeggen. Vertalen is alleen _echt_ wel een vak en gaat te vaak mis waardoor je uncut/onversneden dingen krijgt. Dit gaat ook vaak genoeg mis met ondertitels op tv..
Battleduck @Desiler15 juni 2023 17:24
Een kilo puur onversneden game kopen?
newq @Desiler15 juni 2023 17:52
Er zijn toch best een aantal scenes aan elkaar geplakt. Is het dan niet meer versneden? :?
Isnowiz @newq16 juni 2023 00:46
Nee, coke is versneden.. Daarbuiten is het echt een hele slechte NL vertaling vanuit het Engels.
yinx84 15 juni 2023 17:08
FromSoftware slaat relatief nieuwe weg in met game
Volgens mij slaan ze een relatief oude weg in ;)
polord1 15 juni 2023 19:02
Deed me gelijk denken aan game Cybernator vd snes..
chimnino 16 juni 2023 01:30
Dikke click bait zeg!

Zeg gewoon Armored Core. Die serie draait al lang genoeg mee
MDK007 16 juni 2023 07:54
Deze video doet mij op de één of andere manier denken een de beat em' up game OMF (One Must Fall).
Dat was een zalige game.
Dit ziet er anders ook niet slecht uit!
Verwijderd @MDK00716 juni 2023 18:02
OMF was mijn 1e robot fighter en geweldig voor die tijd. Toffe muziek ook.
Later was Rise of the Robots toch wat minder. Waar Armored Core me het meest aan doet denken is Virtual-On Marz van Sega/Hitmaker 20 jaar geleden. Exact dezelfde moves.
maddog4004 15 juni 2023 17:30
Een Tech-Elden Ring? Graag !
langestefan @maddog400415 juni 2023 17:55
Het lijkt helemaal niet op Elden Ring. Loop er nog niet echt warm voor moet ik zeggen, gameplay ziet er nogal houterig en gedateerd uit. Beetje zoals Mech Assault.
maddog4004 @langestefan15 juni 2023 18:38
Ja ik lees nu ook dat het er niet echt mee te maken heeft indd

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