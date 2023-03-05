‘Armored Core 6 wordt eind september uitgebracht’

Gamewebsite Exputer claimt dat FromSoftware in september of oktober 2023 Armored Core 6: Fires of Rubicon zal uitbrengen. Volgens Exputer wil de FromSoftware de game uitbrengen voordat de nieuwe dlc van Elden Ring op de markt komt.

Volgens de redactie van Exputer is de kans overigens groter dat het zesde deel van Armored Core tegen het einde van de maand september op de markt zal komen, in plaats in de maand oktober. Deze planning kan volgens de website wel nog wijzigen als er problemen ontstaan tijdens de ontwikkeling.

Begin vorig jaar doken de eerste geruchten op over een nieuwe Armored Core-game. Een gebruiker van het ResetEra-forum ontving toen een enquête van FromSoftware met daarin screenshots, filmpjes en vragen over een nieuwe scifigame waarin spelers een mech besturen. In de videobeelden werd naar verluidt een baasgevecht getoond dat volgens de gebruiker deed denken aan Dark Souls.

In de zomer van 2022 vertelde FromSoftware-topman Hidetaka Myazaki vervolgens dat er sinds 2016 aan een game wordt gewerkt bij het bedrijf. Deze game zou toen ‘in de laatste stadia van ontwikkeling’ hebben gezeten. Eind vorig jaar publiceerden FromSoftware en Bandai Namco ten slotte een trailer van Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Armored Core is een serie mechactiegames waarvan het eerste deel in 1997 door FromSoftware op PlayStation is uitgebracht. Er zijn ondertussen meer dan tien games in de serie verschenen, waarvan het laatste deel in 2013 uitkwam. Armored Core 6: Fires of Rubicon verschijnt op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S-, X, Xbox One en pc. FromSoftware heeft nog niet officieel gereageerd op de geruchten.

Armored Core 6: Fires of Rubicon
Armored Core 6: Fires of Rubicon

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 05-03-2023 12:33 15

05-03-2023 • 12:33

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Reacties (15)

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Aaargh! 5 maart 2023 13:30
Graag PSVR2 support in deze game! Leent zich er perfect voor.
Currry @Aaargh!5 maart 2023 13:46
Hier kwam ik voor, een mech is zeker ideaal voor VR!
yinx84 @Aaargh!5 maart 2023 14:05
From heeft als het goed is een VR game voor de PSVR uitgebracht, dus wellicht...
360Baklap @Aaargh!6 maart 2023 05:40
aan de ene kant zou dit heel erg gaaf zijn.

aan de andere kant... ik wordt niet snel wagenziek in VR... maar Armored Core kennende...
in mijn mening denk ik dat Battletech/Mechwarrior zich beter aan VR kan verlenen.
Greatsword
5 maart 2023 13:12
Oei, dat zou slecht nieuws zijn voor de Elden Ring fans die op de DLC zitten te wachten want dan hebben we het al weer over Q4.

Had zelf gehoopt dat het nog Max een maandje of 2 zou duren.
Crevatsch @Greatsword5 maart 2023 13:25
Ja ik kan ook niet wachten op het volgende van From! Die drang was voor mij wel een goede reden om Sekiro eindelijk eens uit te spelen.
DRidder 5 maart 2023 14:13
Iemand toevallig Verdict Day liggen? Spel is alleen verkrijgbaar voor woekerprijzen ;(
JBVisual @DRidder5 maart 2023 18:32
Misschien handig op het platform te benoemen ;)

De console edities zijn bij verschillende gamewinkels 2e hands te vinden voor minder dan €10.
Game mania in Nijmegen heeft er zeker nog een op voorraad voor de xbox360 (vandaag nog gezien)
Wilfred86 5 maart 2023 15:06
Ik dacht heel even dat dit een artikel over een cpu was… 😅
Frag_majeuR @Wilfred865 maart 2023 15:55
:)

Ik ook. Een CPU die de straling van een Russische atoomaanval kan doorstaan...
shredder 5 maart 2023 15:29
Die explosies in de trailer zijn wel heel vet. Die zou ik graag in meer spellen terug willen zien i.p.v. de simpele ontploffingen zoals in GTA of Far Cry.
Bulls
@shredder5 maart 2023 19:49
Eerst maar de gameplay beelden afwachten, trailers zijn altijd extra gelikt
Armselig 5 maart 2023 22:37
Weet nog wel dat ik ergens in '97 of later regelmatig bij de Bart Smit kwam want daar hadden ze een tv-tje staan met een videorecorder die gametrailers afspeelde en ik stond te wachten tot de trailer van Ghost in the Shell voor de playstation weer zou langskomen, tijdens het wachten zag ik dus ook steeds de trailer/intro van toen nog de eerste Armored Core langskomen. Volgens mij was dat deze: https://www.youtube.com/watch?v=YxglvimsDBg

Dat boeide me echter toen al niet want ik wilde Ghost in the Shell zien :P
En dat was deze: https://www.youtube.com/watch?v=hvB_f-aAARw

[Reactie gewijzigd door Armselig op 26 juli 2024 06:04]

Sk313t0r 6 maart 2023 12:57
Ik werd van de trailer al heel gelukkig, maar eerst eens wachten op daadwerkelijke gameplay. Het wordt in ieder geval de eerste Armored Core die ik ga spelen. Moet ik nog kennis hebben van voorgaande delen, of kan ik er blind induiken?
ImperialGenesis @Sk313t0r6 maart 2023 14:56
Grote kans dat het een losstaand verhaal is tov. van de andere games.

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