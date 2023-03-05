‘Armored Core 6 wordt eind september uitgebracht’

Gamewebsite Exputer claimt dat FromSoftware in september of oktober 2023 Armored Core 6: Fires of Rubicon zal uitbrengen. Volgens Exputer wil de FromSoftware de game uitbrengen voordat de nieuwe dlc van Elden Ring op de markt komt.

Volgens de redactie van Exputer is de kans overigens groter dat het zesde deel van Armored Core tegen het einde van de maand september op de markt zal komen, in plaats in de maand oktober. Deze planning kan volgens de website wel nog wijzigen als er problemen ontstaan tijdens de ontwikkeling.

Begin vorig jaar doken de eerste geruchten op over een nieuwe Armored Core-game. Een gebruiker van het ResetEra-forum ontving toen een enquête van FromSoftware met daarin screenshots, filmpjes en vragen over een nieuwe scifigame waarin spelers een mech besturen. In de videobeelden werd naar verluidt een baasgevecht getoond dat volgens de gebruiker deed denken aan Dark Souls.

In de zomer van 2022 vertelde FromSoftware-topman Hidetaka Myazaki vervolgens dat er sinds 2016 aan een game wordt gewerkt bij het bedrijf. Deze game zou toen ‘in de laatste stadia van ontwikkeling’ hebben gezeten. Eind vorig jaar publiceerden FromSoftware en Bandai Namco ten slotte een trailer van Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Armored Core is een serie mechactiegames waarvan het eerste deel in 1997 door FromSoftware op PlayStation is uitgebracht. Er zijn ondertussen meer dan tien games in de serie verschenen, waarvan het laatste deel in 2013 uitkwam. Armored Core 6: Fires of Rubicon verschijnt op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S-, X, Xbox One en pc. FromSoftware heeft nog niet officieel gereageerd op de geruchten.