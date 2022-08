Elden Ring ging wereldwijd al 16,6 miljoen keer over de toonbank

Elden Ring is sinds eind juni minstens 16,6 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van Bandai Namco. Eind maart stond de teller nog op 13,4 miljoen verkochte exemplaren, wat erop wijst dat de game op drie maanden tijd 3,2 miljoen keer werd verkocht.

Mede dankzij de goede verkoopcijfers van Elden Ring ogen de financiële resultaten van Bandai Namco voor het afgelopen kwartaal gunstig. De Japanse uitgeverij maakte vorig kwartaal een omzet van 216.241 miljoen yen, wat volgens het Japanse Gamesradar 21,5 procent meer is dan een jaar geleden. De verkoop van videogames steeg op een jaar tijd met 54,6 procent, tot een bedrag van 40,5 miljard yen. Dat is op moment van schrijven ongeveer 300 miljoen dollar.

Elden Ring werd op 25 februari 2022 uitgebracht voor Steam, Xbox- en PlayStation-consoles. Deze rpg is ontwikkeld door FromSoftware, de studio achter de Dark Souls-games. Enkele weken na de release was Elden Ring volgens analisten de best verkochte game in Europa voor de pc. Drie weken na de release van de game was het spel al 12 miljoen keer over de toonbank gegaan en volgens analisten van NPD Group was Elden Ring in mei de bestverkochte game van de afgelopen twaalf maanden in de Verenigde Staten. Verkoopcijfers op verschillende platformen geeft Bandai Namco voorlopig niet.

Tweakers schreef begin maart een review over de game en daarin noemde het Elden Ring de beste en toegankelijkste ‘Soulsbourne’-achtige game die er momenteel is.