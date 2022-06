'Songteksten Elden Ring-muziek zijn door computer gegenereerde brabbeltaal'

De songteksten uit de muziek van Elden Ring blijken niks te betekenen, zo beweert een student Latijn. Producers van de soundtrack zouden bevestigd hebben dat de teksten feitelijk koeterwaals zijn en door een computer werden gegenereerd om dramatisch en meeslepend te klinken.

Veel van de songteksten in Elden Ring zijn gemaakt om te lijken op Latijn, maar volgens een student in de dode Italiaanse taal betekenen de woorden doorgaans helemaal niks. Reddit-gebruiker Magister Organi begon bij het nummer Song of Lament, dat inderdaad in het Latijn geschreven werd, zo schrijft Eurogamer. Dit bleek daarentegen het enige nummer uit de soundtrack van Elden Ring te zijn dat door een specifieke songtekstschrijver geschreven werd.

Hij nam namelijk voor verdere vertalingen contact op met producers van andere nummers, waarna hij werd ingelicht dat het team achter Elden Ring onder meer computergegenereerde klanken gebruikte waarmee de 'indruk van een antieke taal' gewekt moest worden. De enkele woorden die in het Latijn voorkomen zouden daarbij niets betekenen in de context van de nummers.

Hij deelde zijn ondervindingen in een door moderatoren verwijderde Reddit-post, die via de Wayback Machine nog wel zichtbaar is. In de comments reageert hij ook op andere vertalingen Elden Ring-nummers; op het internet zou onterecht gesuggereerd worden dat de soundtrack extra lore van de game bevat.