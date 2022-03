Elden Ring bevat ongebruikte bestanden die mogelijk wijzen op 'bestiary'

Elden Ring bevat bestanden die verwijzen naar een 'bestiary', een functie die niet in de huidige game beschikbaar is. Spelers zouden in een dergelijk boekwerk informatie kunnen opzoeken over de verschillende wezens en monsters uit de game.

Het gaat om 64 verschillende afbeeldingen die ontdekt werden door twitteraar JesterPatches. Ieder van de afbeeldingen heeft twee varianten, een lichte en donkere versie, wat in totaal dus goed is voor 128 plaatjes. Een donker plaatje zou volgens de bron betekenen dat de speler het wezen nog niet ontdekt heeft, terwijl een verlichte afbeelding bevestigt dat de speler het monster wel ooit tegen het lijf is gelopen. Hij zou verder geen eindbazen in de gamebestanden hebben gevonden. Vermoedelijk gaat het dus om een niet geïmplementeerde bestiary waar alleen npc's en normale vijanden in verwerkt zijn.

Het is niet duidelijk waarom ontwikkelaar FromSoftware de eventuele functie niet heeft toegevoegd aan de game. Elden Ring is een rpg die boordevol verhaalelementen zit, maar het aan de speler overlaat om veel van deze lore te ontdekken. Door gesprekken met personages, cutscenes en beschrijvingen van objecten kunnen spelers het door George R. R. Martin verrijkte verhaal uitpluizen.

Afbeeldingen via Twittergebruiker JesterPatches