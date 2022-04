Nieuwe update voor Elden Ring maakt een van de bosses weer moeilijker

FromSoftware heeft maandag een kleine patch uitgerold voor Elden Ring, die de boss Starscourge Radahn weer moeilijker moet maken. De aanvallen van de vijand waren per ongeluk zwakker gemaakt door een bug in een eerdere patch.

Het opschalen van de moeilijkheidsgraad van Starscourge Radahn is het enige waar de patch uit bestaat, blijkt uit de patchnotes.

Door een bug in patch 1.03, die op 17 maart verscheen, richtte Starscourge Radahn minder schade aan als de speler werd geraakt door zijn aanval. Verschillende spelers beklaagden zich hierover, omdat Starscourge Radahn voor patch 1.03 een van de moeilijkste bosses in Elden Ring was. Het verslaan van sterke, onvoorspelbare vijanden is voor veel spelers een belangrijk onderdeel van het spel.

Elden Ring kwam op 25 februari uit op Steam en Xbox- en PlayStation-consoles. Het is ontwikkeld door dezelfde studio die de Dark Souls-spellen, Sekiro: Shadows Die Twice en Bloodborne heeft gemaakt. Binnen een maand na de release van Elden Ring zijn er wereldwijd twaalf miljoen exemplaren van het spel verkocht.