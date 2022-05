Elden Ring-systeemeisen spreken van 12GB ram maar maker haalt tekst weer offline

FromSoftware heeft de minimumsysteemvereisten voor de Windows-versie van Elden Ring online gezet en kort daarna weer weggehaald. Die vereisten zijn niet bescheiden: er wordt gesproken van een achtste generatie i5, een werkgeheugen van 12GB en een GTX 1060 met 3GB-vram.

Specifiek spreekt FromSoftware van een Intel Core i5-8400 of AMD Ryzen 3 3300X en een Nvidia GTX 1060 met 3GB-vram of AMD Radeon RX 580 met 4GB-vram. Dat zijn de minimumvereisten; de aanbevolen specificaties zijn niet bekendgemaakt. Nadat sites als IGN en PC Gamer de data oppikten, haalde FromSoftware de tekst weer van de Steam-pagina af. Dat kan betekenen dat ze nog niet bekendgemaakt moesten worden of dat ze niet kloppen. PC Gamer speculeert bijvoorbeeld dat het wellicht ging om de aanbevolen specificaties voor 1080p60-gameplay en niet het minimum.

Beeld via PC Gamer

Als de systeemvereisten kloppen, liggen ze hoger dan de meest vergelijkbare titels. Als men games als Horizon Zero Dawn, Far Cry 6, Halo Infinite en Dying Light 2 ernaast legt, is te zien dat 8GB-werkgeheugen overal genoeg is. De eisen voor videokaarten en processors liggen ook lager, hoewel dat verschil veelal wat kleiner is.

Elden Ring komt op 25 februari uit voor Windows, de PlayStation 4 en 5 en de Xbox One en Series. Tweakers schreef in november een preview van de game. Andere spellen van dezelfde studio zijn Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne en Sekiro: Shadows Die Twice.

Game Cpu Gpu Ram Elden Ring Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 3 3300X Nvidia Geforce GTX 1060 (3GB) of AMD Radeon RX 580 (4GB) 12GB Dying Light 2: Stay Human Intel Core i3-9100, AMD Ryzen 3 2300X Nvidia Geforce GTX 1050 Ti of AMD Radeon RX 560 (4GB) 8GB Halo Infinite Intel i5-4440, AMD Ryzen 5 1600 Nvidia GTX 1050 Ti of AMD Radeon RX 570 (vram niet genoemd) 8GB Horizon Zero Dawn Intel Core i5-2500K, AMD FX 6300 Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 8GB Far Cry 6 Intel Core i5-4460, AMD Ryzen 3 1200 AMD RX 460 (4 GB) or NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) 8GB

Minimumvereisten van Windows-versies van recent uitgebrachte openwereldgames