Elden Ring is 25 miljoen keer verkocht

Elden Ring is wereldwijd 25 miljoen keer verkocht. Dat bevestigt ontwikkelaar FromSoftware. De game verscheen ruim twee jaar geleden en krijgt later deze maand, op 21 juni, zijn eerste en enige uitbreiding.

FromSoftware bevestigt het verkoopaantal op sociale media. Het bedrijf deed dat voor het eerst sinds februari vorig jaar, een jaar na de release van het spel. Toen werd bekendgemaakt dat het spel twintig miljoen keer was verkocht. Daarmee is het spel in de afgelopen veertien maanden nog eens vijf miljoen keer geleverd.

Elden Ring is de op een na recentste game van Dark Souls-ontwikkelaar FromSoftware. De game werd in de eerste twee weken na release twaalf miljoen keer verkocht en werd ook positief ontvangen door critici. Op 21 juni verschijnt de Shadow of the Erdtree-uitbreiding voor Elden Ring. Dat wordt de eerste en enige dlc die de game zal ontvangen.