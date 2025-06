Elden Ring-dlc Shadow of the Erdtree krijgt eerste trailer en releasedatum

FromSoftware heeft een eerste trailer voor Elden Ring-uitbreiding Shadow of the Erdtree gedeeld. Deze toont onder meer gameplaybeelden. De dlc komt op 21 juni beschikbaar voor de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S, zo bevestigt de ontwikkelaar.

FromSoftware publiceerde de Shadow of the Erdtree-trailer op woensdagmiddag. Daarin zijn beelden van eindbaasgevechten, nieuwe krachten en meer te zien. De dlc speelt zich volgens de trailerbeschrijving af in een nieuwe wereld genaamd The Land of Shadow en draait om Miquella, een van de demigoden uit de game.

Uitgever Bandai Namco schrijft op zijn website dat Shadow of the Erdtree 'de grootste uitbreiding van FromSoftware tot nu toe' wordt. Spelers moeten in de dlc 'het mysterie' van de Elden Ring-spelwereld ontrafelen. De dlc bevat een nieuw verhaal en voegt nieuwe wapens, uitrustingen, weapon skills en magie toe.

FromSoftware bevestigde de komst van Shadow of the Erdtree eerder al. De studio kondigde de komst van deze uitbreiding vorig jaar aan, maar deelde sindsdien geen concrete details over het komende dlc-pakket.