FromSoftware toont verhaaltrailer Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Bandai Namco toont de eerste verhaaltrailer van de aankomende Elden Ring-uitbreiding Shadow of the Erdtree. De eerste en enige dlc voor de rpg komt op 21 juni uit voor de pc, PlayStation 4 en 5 en de Xbox One en Series X en S.

Shadow of the Erdtree speelt zich af in de wereld Land of Shadow, die losstaat van The Lands Between uit de hoofdgame. In de trailer is onder meer de eindbaas Messmer the Impaler met een rode slang te zien. Verder is er in de video een groot gevecht te zien dat volgens GameSpot vooraf gaat aan The Shattering.