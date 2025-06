Edge krijgt native vertaling en nasynchronisatie van video's in real time

Microsoft kondigt een aankomende Edge-functie aan waarmee video's native vertaald of nagesynchroniseerd kunnen worden. Vooralsnog is er geen ondersteuning voor Nederlands. Het is niet duidelijk wanneer de functie voor iedereen uitkomt.

De functie moet video's op verschillende websites in real time kunnen vertalen. Het bedrijf noemt onder meer YouTube, LinkedIn, Reuters en Bloomberg. Edge kan in eerste instantie Spaans naar het Engels vertalen en Engels naar het Duits, Hindi, Italiaans, Russisch en Spaans vertalen. De browser kan video's zowel naar tekst in de vermelde talen vertalen, maar ook de gesproken taal nasynchroniseren.

In het verlengde daarvan kondigde Microsoft gisteren een algehele audiovertaalfunctie voor Windows 11 aan. Microsoft deed de aankondiging tijdens zijn jaarlijkse Build-ontwikkelaarsconferentie.