Microsoft PowerToys krijgt Advanced Paste-functie met optionele AI-ondersteuning

Microsoft voegt een Advanced Paste-functie toe aan PowerToys voor Windows. Gebruikers kunnen daarmee gekopieerde content automatisch plakken in verschillende formats, zoals Markdown en JSON. Er komt ook een optionele Paste with AI-functie op basis van de OpenAI-api.

PowerToys Advanced Paste

Microsoft voegt Advanced Paste toe aan versie 0.81 van zijn PowerToys-tool. Gebruikers kunnen de functie activeren met de toetsencombinatie Win + Shift + V . Wanneer gebruikers die toetsen indrukken, krijgen ze een contextmenu te zien waarmee gekopieerde content omgezet kan worden naar verschillende formats. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om gekopieerde tekst te plakken als plain text, met Markdown-opmaak of in JSON-format.

De functie bevat daarnaast een optionele Paste with AI-functie. Gebruikers kunnen daarmee middels een prompt omschrijven in welk format de gekopieerde content precies geplakt moet worden. Gebruikers kunnen het AI-model achter de functie vragen om gekopieerde tekst samen te vatten, professioneler te maken, te vertalen of code op basis van de tekst te schrijven. Gebruikers hebben voor deze AI-functie wel een eigen OpenAI-api-key nodig. De functie gebruikt daarnaast betaalde api-credits. De OpenAI-api staat los van betaalde ChatGPT-accounts.

PowerToys is een collectie van tools die geavanceerde functionaliteiten bieden voor Windows-gebruikers. De opensourceapplicatie wordt door Microsoft ontwikkeld en is beschikbaar via GitHub en de Microsoft Store. De feature was tussen Windows 95 en Windows XP al beschikbaar, maar werd daarna geschrapt. In 2019 werd de tool opnieuw geïntroduceerd door Microsoft.