Statcounter: Microsoft Edge behaalt 13,74 procent wereldwijd marktaandeel

Microsoft Edge heeft in juli een wereldwijd marktaandeel van 13,74 procent behaald. Dat is het hoogste in een jaar. De webbrowser zou momenteel de op een na meestgebruikte webbrowser ter wereld zijn, na Google Chrome. Die browser heeft een marktaandeel van 64,73 procent.

De huidige top vijf wordt volgens Statcounter vervolledigd door Safari, Firefox en Opera. Safari behaalde deze zomer een wereldwijd marktaandeel van 9,09 procent, Firefox heeft een marktaandeel van 6,64 procent en Opera beschikte in juli over een wereldwijd marktaandeel van 2,48 procent.

Uit de cijfers blijkt dat Microsoft Edge in juli van vorig jaar een marktaandeel van 10,76 procent had en toen op de derde plaats stond, na Safari. De browser van Microsoft heeft dus in een jaar 3,1 procent marktaandeel gewonnen. Opvallend: Safari kon in juli van 2023 nog op een marktaandeel van 13,13 procent rekenen. Een jaar later is het wereldwijde marktaandeel van deze browser echter naar 9,09 procent gedaald.