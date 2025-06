Firefox stopt in februari met Do Not Track-functie

Mozilla stopt vanaf Firefox versie 135 met de Do Not Track-optie. Veel websites respecteren de indicatie die gebruikers daarmee geven niet, stelt de organisatie. Firefox 135 verschijnt op 4 februari 2025.

De Do Not Track-optie werd in 2011 toegevoegd aan Firefox. Door de checkbox aan te vinken, kunnen gebruikers voorkomen dat advertentiebedrijven op gedrag gebaseerde profielen samenstellen. Daarvoor verstuurt de browser een do-not-tracksignaal naar de website in kwestie. Het naleven van dit verzoek is echter geheel vrijwillig.

Mozilla stelt in een update op de pagina over de Do Not Track-optie dat veel websites deze privacyvoorkeuren negeren. "In sommige gevallen kan het privacy verminderen", aldus Mozilla. Hoe dat zit, legt de organisatie niet uit. Ook is onduidelijk hoeveel websites de Do Not Track-optie wél respecteren.

Gebruikers die websites willen vragen om hun privacy te respecteren, kunnen nog wel Global Privacy Control gebruiken. GPC bevat een instelling waarmee gebruikers websites kunnen laten weten dat ze niet willen dat hun data gedeeld of verkocht wordt aan derden. "GPC wordt door een groeiende hoeveelheid websites gerespecteerd", aldus Mozilla.