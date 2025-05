Mozilla Foundation ontslaat dertig procent van zijn personeel

Mozilla Foundation, de non-profittak van Firefox-maker Mozilla, heeft eind oktober dertig procent van zijn personeel ontslagen. Dat bevestigt de stichting. Het heeft daarbij ook haar Advocacy-divisie, die streed voor een vrij en open internet, opgeheven.

Mozilla bevestigt de ontslagronde tegenover TechCrunch. "De Mozilla Foundation reorganiseert teams om de wendbaarheid en impact te vergroten terwijl we ons werk versnellen om een meer open en rechtvaardige technische toekomst voor ons allemaal te garanderen", zegt de stichting tegen dat medium.

"Dat betekent helaas het beëindigen van sommige werkzaamheden die we in het verleden hebben uitgevoerd en het elimineren van bijbehorende rollen om meer focus aan te brengen in de toekomst", vervolgt de stichting. Als onderdeel van de ontslagen heeft zij haar Advocacy- en Global Programs-divisies volledig opgeheven, zo bevestigt Mozilla Foundation-directeur Nabiha Syed in een interne memo.

De Mozilla Foundation is de non-profittak van Firefox-maker Mozilla. De stichting overziet de bestuursstructuur van Mozilla, maar komt naar eigen zeggen ook op voor 'de gezondheid van het internet'. Het werk van de stichting richt zich onder meer op het pleiten voor privacy, betrokkenheid en decentralisatie. Dergelijk belangenbehartiging blijft een 'centraal uitgangspunt' voor Mozilla, ook nadat de Advocacy- en Global Programs-divisies zijn opgeheven, zo zegt de browsermaker in een statement aan TechCrunch.

Dit is de tweede ontslagronde die Mozilla dit jaar houdt. Eerder dit jaar ontsloeg de Mozilla Corporation, de bedrijfstak die Firefox ontwikkelt, zestig medewerkers als onderdeel van een herstructurering. De Mozilla Foundation had ten tijde van deze nieuwe ontslagronde ongeveer 120 medewerkers, zeggen bronnen tegen TechCrunch. Mozilla bevestigt dat aantal niet.