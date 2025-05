Mozilla voorziet Firefox Nightly-browser van automatische pip-modus

Mozilla werkt aan een automatische pip-modus voor Firefox. Dat blijkt uit code die teruggevonden is in een Nightly-versie van de browser. Via deze functie wordt de picture in picture-modus automatisch ingeschakeld zodra een gebruiker een nieuw tabblad opent.

Volgens Ghacks zit de functie momenteel ingebakken in FireFox Nightly 130. Gebruikers kunnen de functie activeren door in het instellingenmenu op de sectie Firefox Labs te klikken en daar de functie te activeren. De functie zou op dit moment zonder problemen functioneren. Het is niet duidelijk wanneer de feature naar de stabiele versie van Firefox komt.