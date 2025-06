Mozilla onderzoekt prestatieproblemen Android-versie Firefox door telemetrie

Mozilla, de maker van Firefox, is een onderzoek gestart naar de impact van telemetrie op de prestaties van de browser op Android. Uit een eerste melding blijkt dat telemetrie extra cpu-tijd toevoegt.

Er werd onder meer een test gedaan waarbij de website CNN werd geladen. Daarbij voegde telemetrie 16,5 seconden aan extra cpu-tijd toe aan het laden van de website. Maar ook het opstarten van de browser ondervindt gevolgen van telemetrie: dat kost veertig procent meer cpu-tijd dan wanneer telemetrie uit staat, aldus de eerste berichtgeving over het probleem.

Volgens Mozilla ontstaan de problemen doordat telemetrie-updates op Android niet worden gegroepeerd en dus steeds afzonderlijk aan de database worden toegevoegd. Daarnaast wordt de gehele database bij iedere update naar de schijf toe geschreven. Telemetrie wordt op grote schaal verzameld, wat betekent dat er veel schrijfacties uitgevoerd worden. Dat heeft impact op onder meer het opstarten van de browser, het laden van websites en het afspelen van media.

Mozilla onderzoekt momenteel wat de precieze impact van het probleem is en hoe het kan dat het niet eerder is opgemerkt. In de tussentijd kunnen Android-gebruikers ervoor kiezen om telemetrie in de browser uit te schakelen voor betere prestaties.