Nederlandse NIS2-wet treedt pas in tweede of derde kwartaal 2025 in werking

De Cyberbeveiligingswet, die de Europese NIS2-richtlijn in Nederland moet implementeren, treedt naar verwachting pas in het tweede of derde kwartaal van 2025 in werking. Momenteel loopt de internetconsultatie voor het wetsvoorstel.

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius meldde in januari dit jaar al dat de wetgeving niet op tijd opgesteld zou zijn. De deadline daarvoor lag op 17 oktober, maar het traject bleek zo complex dat de wet pas in het najaar naar de Tweede Kamer kan.

Nu geven Yeşilgöz en demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie in antwoorden op Kamervragen aan dat de wet pas in het tweede of derde kwartaal van 2025 in werking kan treden. De Kamervragen in kwestie draaien om de (cyber)veiligheid van Nederlandse offshore olie- en gasplatforms. Tweede Kamerlid Joost Eerdmans van JA21 wilde weten welke maatregelen genomen zijn om de veiligheid van deze platforms in de Noordzee te garanderen. De beide bewindslieden vertellen dat er diverse samenwerkingsverbanden zijn en dat er verschillende maatregelen zijn genomen. Ook wordt hier de NIS2 bij betrokken, die rechten en plichten rondom cybersecurity (verder) moet verankeren.

Op 21 mei startte de internetconsultatie voor het concept van de zogenaamde Cyberbeveiligingswet, waarmee de NIS2 wordt omgezet in nationale wetgeving. In deze periode kan iedereen suggesties doen voor de verbetering van het wetsvoorstel. Op 2 juli sluit de consultatie en worden alle reacties bekeken. Eventueel wordt het wetsvoorstel dan ook aangepast. Pas daarna gaat het naar de Tweede Kamer.