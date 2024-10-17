België en Kroatië halen als enige de NIS2-deadline, Nederland loopt achter

België is het enige land dat voor de deadline de Europese NIS2-richtlijn volledig heeft omgezet in lokale wetgeving. Kroatië deed dit deels. EU-lidstaten hadden tot 17 oktober om de Europese richtlijn voor cybersecurity om te zetten in nationale wetgeving. Nederland haalt die deadline niet.

Een overzicht van de Europese Unie laat zien dat alleen België en Kroatië bij de Europese Commissie hebben gemeld dat de richtlijn wordt omgezet in wetgeving. De Belgische wet wordt op 18 oktober officieel van kracht, zo werd in april al aangekondigd. Kroatië heeft de NIS2 alleen deels omgezet in lokale wetgeving. De NIS2 is een richtlijn die is opgelegd door de Europese Commissie, die gaat over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. De NIS2 is de opvolger van de NIS uit 2016 en brengt nieuwe regels met zich mee. Ook moeten meer sectoren aan de richtlijn voldoen.

De 25 andere Europese lidstaten halen de deadline dus niet. Daaronder valt ook Nederland, dat al in januari aankondigde de deadline niet te halen. De vertraging komt doordat 'de omzetting naar nationale wetgeving een omvangrijk en complex traject is', schrijft minister David van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. "De impact voor Nederlandse organisaties is aanzienlijk en er zijn ten opzichte van bestaande wetgeving meer sectoren en meer organisaties die moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Daarnaast hecht ik grote waarde aan het zorgvuldig verwerken van de circa 150 reacties die zijn binnengekomen tijdens de internetconsultatie en de interdepartementale afstemming hierover."

Naar verwachting treedt de Nederlandse wetgeving, de Cyberbeveiligingswet genoemd, pas in het derde kwartaal van 2025 in werking. Tot die tijd gelden de verplichtingen die uit de NIS2 voortvloeien nog niet voor organisaties die onder de richtlijn vallen. Wel kunnen deze organisaties al door betrokken ministeries benaderd worden en gewezen worden op de maatregelen die ze nu al kunnen treffen, aldus Van Weel. Ook krijgen verschillende organisaties per 17 oktober al bepaalde rechten als gevolg van de NIS2, zoals het recht op bijstand van een Computer Incident Response Team bij cyberincidenten. Ook kunnen organisaties die onder de NIS2 vallen zich vanaf 17 oktober op vrijwillige basis registreren bij het NCSC. Na de inwerkingtreding van de Nederlandse wetgeving is deze registratie verplicht.

Veel van de andere lidstaten zijn net als Nederland nog bezig met het omzetten van de NIS2 in lokale wetgeving. Een tool van onderzoeksorganisatie DNS Research Federation laat zien dat twee landen nog verder achterlopen. Portugal en Bulgarije zijn volgens deze tool nog niet begonnen met het omzetten van de NIS2 naar lokale wetgeving.

Update 10:36: uitleg over de NIS2 toegevoegd.