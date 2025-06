DuckDNS werkt niet goed vanwege storing

De DNS-service DuckDNS werkt momenteel niet goed vanwege een storing. Op de website duckdns.org erkent de organisatie dat de dienst momenteel offline is.

Volgens IsItDownRightNow heeft DuckDNS al ruim een dag een storing en wordt er onderhoud aan de website van de DNS-dienst uitgevoerd, maar op duckdns.org wordt alleen vermeld dat de website niet beschikbaar is. Gebruikers van DuckDNS kunnen vanwege de storing mogelijk geen gebruik maken van proxy's die zij via de gratis DNS-dienst hebben opgezet. Verder zijn domeinen die via DuckDNS aan een IP-adres gekoppeld zijn mogelijk minder goed bereikbaar.