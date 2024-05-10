Caiway waarschuwt voor mogelijke netwerkonderbreking na uitschakelen DNS-servers

Caiway waarschuwt klanten dat het drie DNS-servers gaat uitfaseren. Dat gebeurt in de komende weken. Klanten die daardoor geen internet hebben, moeten handmatig hun DHCP herconfigureren of een andere DNS-server gebruiken.

Klanten van de provider, waaronder enkele tweakers, hebben een bericht gekregen waarin de provider waarschuwt dat het de komende periode enkele DNS-servers gaan uitfaseren. "Tussen 8 mei en 3 juni zullen we DNS-servers met de IP-adressen 83.128.0.2, 83.128.0.3 en 83.128.0.4 geleidelijk uitschakelen", schrijft Caiway. Het bedrijf heeft ook een ondersteuningspagina online gezet met meer informatie.

Caiway zegt de servers uit te faseren en dat klanten daardoor in sommige gevallen geen internet meer kunnen hebben op bepaalde apparaten. Dat gebeurt als klanten een vast DNS-adres hebben ingesteld via een van de uitgefaseerde adressen. Caiway raadt klanten aan om DHCP in te schakelen om automatisch de juiste DNS-gegevens te configureren.

Volgens Caiway verandert het de DNS-servers 'om de netwerkbeveiliging te versterken en de prestaties te verbeteren'. Ook wil het bedrijf 'toekomstige verstoringen minimaliseren'.